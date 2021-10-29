Продажа наркотиков через Telegram: полицейские в Сигулде задержали подозреваемого

Работники Сигулдского участка Госполиции задержали мужчину — его подозревают в продаже наркотиков через Telegram. Об этом агентству LETA сообщили представители Госполиции.

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В полицию поступила информация о мужчине, который торгует наркотиками в Telegram — 26 октября полицейские провели расследование.

В машине подозреваемого обнаружили четыре грамма кокаина, более ста грамм вещества растительного происхождения, скорее всего, марихуаны, 12 таблеток Xanax и белое порошковое вещество, газовое оружие и электронные весы, а также 200 евро наличными, полученные, вероятно, от продажи наркотиков.

Подозреваемому грозит от двух до восьми лет лишения свободы, а также конфискация имущества.