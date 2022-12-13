Продолжает расти давление нелегалов на латвийско-белорусской границе

Давление нелегальной иммиграции на латвийско-белорусской границе продолжает усиливаться — в декабре было предотвращено 349 попыток незаконного пересечения границы, сообщили в Государственной пограничной охране.

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Cитуация на латвийско-белорусской зеленой границе обострилась уже с августа этого года, и пограничникам приходится регулярно пресекать незаконное пересечение границы гражданами третьих стран.

За прошедшие сутки незаконно пересечь границу пытались 38 человек, а всего в этом месяце было предпринято 349 попыток. В ноябре пограничники предотвратили попытки нелегального пересечения границы 429 лицами.

Как и прежде, погранохрана действует таким образом, чтобы не подвергать опасности здоровье и жизнь людей: лицам, которым отказано в пересечении государственной границы, оказывается гуманитарная помощь, в том числе необходимая медицинская помощь.

Каждый случай рассматривается индивидуально, и в определенных обстоятельствах пересечение государственной границы разрешается по гуманитарным соображениям. За последние сутки таких случаев не было, но всего в этом месяце по гуманитарным соображениям принято 18 человек, в ноябре — 26 человек.

Принимая во внимание усиление давления нелегальной иммиграции, правительство объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и Даугавпилсе, которая действует уже более года.

30 ноября начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс сообщил комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, что пограничники констатировали большое участие белорусских служб в организации потока нелегальных мигрантов.

В прошлом году было предотвращено 4045 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, задержано 446 человек (большинство — еще до объявления чрезвычайной ситуации). Из 446 человек 59 человек уехали добровольно, в основном в Ирак. 421 человек бежал из центра размещения ищущих убежища лиц, что, по словам Пуятса, свидетельствует о том, что никто из них не был заинтересован в том, чтобы оставаться в Латвии. Мигранты также часто симулируют проблемы со здоровьем только для того, чтобы попасть на территорию ЕС.

Пуятс отметил, что поток иммигрантов волнообразен, а самое напряженное время было в январе. В основном давление было направлено против Литвы, избравшей тактику недопуска иммигрантов в страну и пребывания в ней, поэтому поток разделился между Латвией и Польшей.

Наблюдения последних недель показывают, что в Латвию снова направляется усиленный поток мигрантов.

Начальник пограничной охраны предупредил, что зимой бороться с потомком иммигрантов в Латвию будет труднее. Следует также принимать во внимание протесты в Иране и сотрудничество России с этой ближневосточной страной, вследствие чего существует риск увеличения потока иранских граждан в Европу.

Принимая во внимание решение России объявить мобилизацию, целью которой является активизация военных действий на территории Украины, и необходимость предотвращения возможной угрозы внутренней безопасности Латвии, недавно была объявлена чрезвычайная ситуация также на пунктах пропуска и в Балвском и Лудзенском краях.