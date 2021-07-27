Продолжается тушение пожара на болоте Пеммес, выгорело 80 гектаров

Как сообщили агентству в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), продолжаются работы по тушению пожаров на болоте Пеммес в Сигулдском крае и на торфянике в Кулдигском крае.

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Как сообщил заместитель начальника отдела охраны леса и окружающей среды Государственной службы леса (ГСЛ) Зигмундс Яункикис, по текущим оценкам, пожар уничтожил около 80 гектаров территории болота.

Он также выразил надежду, что ожидаемый во второй половине дня дождь поможет в тушении.

Как сообщалось, утром в понедельник, 26 июля, VUGD получил вызов в Ледургскую волость Сигулдского края, где горели лес и болото. На месте происшествия работают сотрудники ГПСС, ГСЛ, пожарные-волонтеры, помощь оказывали армейские и пограничные вертолеты.

В VUGD также сообщили, что продолжается тушение пожара на торфяном поле в Рендской волости Кулдигского края. Вызов на место происшествия поступил во второй половине дня в воскресенье, 25 июля.

В понедельник VUGD получила вызов в Валдгалскую волость Талсинского края, где горело зерновое поле площадью 40 гектаров. Через несколько часов пожар повышенной опасности был потушен.

В VUGD отметили, что с началом уборки зерна увеличивается количество случаев возгорания полей, сена и сельхозтехники.