Продолжаются кражи крупных денежных сумм со счетов латвийцев

Несмотря на призывы Государственной полиции и банков быть ответственными и не разглашать свои данные доступа к интернет-банку, в полицию продолжают поступать заявления от обманутых лиц, сообщила агентству LЕТА представитель Латгальского регионального управления полиции Ольга Васильева.

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На этой неделе в Даугавпилсский участок поступила информация о мошенничестве, когда фиктивный банковский служащий выманил у мужчины более 4 000 евро. Мошенник представился сотрудником банка и завоевал доверие человека.

Похожий случай был с жителем Даугавпилса, у которого фиктивный банковский служащий обманом выманил почти 2000 евро.

По обоим случаям начаты уголовные процессы и ведется следствие.

Государственная полиция неоднократно предупреждала о деятельности телефонных мошенников. Большинство звонящих говорят по-русски и выдают себя за банковских служащих. Они пытаются обманом получить данные для доступа в интернет-банк — номера пользователей и пароли, которые необходимы для подтверждения с помощью средств удаленной аутентификации.

Полиция отмечает, что самый безопасный способ проверить, не является ли звонящий мошенником, — это попросить человека предоставить информацию на латышском языке. Мошенники не знают латышского языка и сразу прекращают разговор.