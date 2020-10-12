Продолжаются поиски пропавшего без вести пенсионера
Foto: Valsts policija

Екабпилсский участок Земгальского регионального управления полиции продолжает поиски Юлиана Лазданса (1934 г.р.), который 8 октября вышел из своего дома в Екабпилсе, на ул. Палеяс, 9.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В последний раз мужчину видели ранним утром 8 октября, в волсти Турку Ливанского края, на шоссе А6 (участок Ливаны — Екабпилс). Возможно, мужчину кто-то мог взять попутчиком.

Его приметы: рост 180 см, массивного телосложения, волосы и усы седые. Носит очки, ходит с большой тростью.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Что привезти на память из Вентспилса
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту