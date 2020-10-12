Продолжаются поиски пропавшего без вести пенсионера

Екабпилсский участок Земгальского регионального управления полиции продолжает поиски Юлиана Лазданса (1934 г.р.), который 8 октября вышел из своего дома в Екабпилсе, на ул. Палеяс, 9.

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В последний раз мужчину видели ранним утром 8 октября, в волсти Турку Ливанского края, на шоссе А6 (участок Ливаны — Екабпилс). Возможно, мужчину кто-то мог взять попутчиком.

Его приметы: рост 180 см, массивного телосложения, волосы и усы седые. Носит очки, ходит с большой тростью.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.