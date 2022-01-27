Продолжаются поиски пропавшего летом 2020 года мужчины
Foto: Valsts policija

Госполиция продолжает поиски Роланда Дзиркалиса (1977 г.р.), который ранним утром 7 августа 2020 года вышел из своего дома в Эргли и не вернулся.

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В последний раз его видели вечером того же дня в центре Личупе (Огрский край), возле старого ангара на обочине дороги Эргли — Рига.

Был одет: сине-серая куртка с капюшоном, синие джинсы, белые ботинки с синей полосой, темно-серая майка с белой надписью.

Его приметы: рост 180 см, худощавый, волосы светлые, короткая рыжая борода, глаза голубые. На среднем пальце правой руки — серебряное кольцо.

У мужчины могут наблюдаться провалы памяти.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 26344303 или 110.

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