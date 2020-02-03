Продолжаются поиски пропавшей летом 2018 года женщины

Участок полиции "Тейка", а также волонтерская организация Bezvests.lv продолжают поиски пропавшей без вести Ласмы Лочмеле (1985 г.р.), которую в последний раз видели 25 июня в Риге, на ул. Илукстес.

34-летняя Ласма Лочмеле, уроженка Сигулды, пропала в конце июня 2018

года в Риге. Последний раз близкие выходили с ней на связь утром 26

июня. Известно, что женщина в этот день находилась в съемной рижской

квартире в микрорайоне Пурвциемс по ул. Илукстес, где и проживала до

момента пропажи. До сих пор родственники не получили от нее никаких

известий, и ее местонахождение неизвестно.

Ее приметы: рост 171 см, худощавая, волосы темные, глаза голубые.

Особые приметы: на спине татуировка — изображение пантеры.

Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 67090900, 110.