Продолжаются поиски пропавшей летом 2018 года женщины

Участок полиции "Тейка", а также волонтерская организация Bezvests.lv продолжают поиски пропавшей без вести Ласмы Лочмеле (1985 г.р.), которую в последний раз видели 25 июня в Риге, на ул. Илукстес.
34-летняя Ласма Лочмеле, уроженка Сигулды, пропала в конце июня 2018
года в Риге. Последний раз близкие выходили с ней на связь утром 26
июня. Известно, что женщина в этот день находилась в съемной рижской
квартире в микрорайоне Пурвциемс по ул. Илукстес, где и проживала до
момента пропажи. До сих пор родственники не получили от нее никаких
известий, и ее местонахождение неизвестно.
Ее приметы: рост 171 см, худощавая, волосы темные, глаза голубые.
Особые приметы: на спине татуировка — изображение пантеры.
Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 67090900, 110.