Продолжаются поиски пропавшей под Олайне женщины: появилась новая информация

Полиция продолжает поиски Галины Логиновой, пропавшей без вести 31 июля.

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По последним данным, ее могли видеть в местечке Вецтирели. В этой связи полиция просит отозваться водителей, которые 31 июля в период с 19.30 до 21.00 находились в районе Вецтирели и в распоряжении которых может быть запись видеорегистратора, зафиксировавшего Логинову в 19.50 у поворота на Вецтирели.

По первоначальной информации, пенсионерка вышла из Яунолайне и могла направиться к велодорожке вдоль шоссе А8 или же с шоссе свернуть в сторону Гренес.

Была одета: серый джемпер с надписью New Jersi, черные шорты, черные тапки Crocs.

Женщина может плохо ориентироваться в пространстве и страдать провалами в памяти.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086678, 20269017 или 110.