Продолжаются работы по тушению сгоревшего магазина Depo
Foto: DELFI

Утром 13 декабря все еще продолжаются работы по тушению сгоревшего магазина Depo в Резекне, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.

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Сейчас пожарные тушат отдельные очаги возгорания. По словам Витолы, сложно прогнозировать, сколько еще времени займут работы по тушению магазина, ведь площадь горения была очень большой. На месте происшествия сейчас работают 15-20 пожарных.

Как сообщалось, вчера в 2:43 работники ГПСС получили вызов на тушение пожара по адресу ул. Стацияс, 31, где находился магазин Depo. К 10:38 пожар удалось локализовать. Площадь горения составила 13 500 кв. м.

Имущество сгоревшего в Резекне магазина Depo было застраховано, сейчас оцениваются последствия пожара и убытки компании.

Компания обещает сделать все возможное, чтобы восстановить магазин. "В резекненском магазине Depo работают 93 сотрудника. Это сильная, сплоченная, хорошо сработавшаяся команда профессионалов. Мы будем искать решения, чтобы всем вместе преодолеть это несчастье", — сказал председатель правления компании Андрис Козловскис.

Компания отмечает, что ее сотрудники активно участвуют в устранении последствий пожара и оказывают всю необходимую поддержку ответственным учреждениям для выяснения его причин.

В связи с пожаром в магазине Depo начат уголовный процесс
в соответствии с главой 18 Уголовного закона — преступные деяния в отношении собственности. Расследование продолжается.


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LETA

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LETA

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VUGD Резекне
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