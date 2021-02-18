Продолжится процесс по делу о призывах ликвидировать китайцев

Суд Латгальского предместья Риги назначил на 11 марта заседание по делу Ника Эндзиньша (1997 г.р.), который обвиняется в разжигании национальной розни. Кроме того, создателю сайта фейковых новостей предъявлены обвинения в хулиганстве.

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Согласно обвинительному заключению, 30 января 2020 года Эндзиньш разместил в социальной сети Facebook видеозапись с названием: "Коронавирус в Латвии! Пожалуйста, поделись и предупреди других!"

В видеозаписи содержались клеветнические и враждебные заявления против Китая, который Эндзиньш призывал ликвидировать как государство, а китайцев он обвинил в том, что они могут производить только контрафактные товары и поддельные мобильные телефоны.

Также Эндзиньш, который ранее был осужден за создание порталов фейковых новостей, распространял в этом видео информацию о распространении Covid-19, которая не соответствовала действительности, поскольку в тот конкретный период в Латвии еще не был зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом.

31 января 2020года автора записи задержали и начали уголовный процесс по ч.2 ст. 78 и ч.1 ст. 231 Уголовного закона Латвии. Во время обыска у Эндзиньша были изъяты носители данных (компьютеры, жесткие диски, мобильные телефоны).