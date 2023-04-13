"Продуктивный" вандал за неделю изрисовал памятник, разбил окно синагоги и осквернил могилу

Даугавпилсская муниципальная полиция задержала мужчину, который за последнюю неделю был замешан как минимум в трех актах вандализма, сообщает на странице полиции в Facebook.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ночь на 7 апреля муниципальная полиция получила информацию, что кто-то выбил окно в городской синагоге. С помощью записей с камер видеонаблюдения удалось установить личность хулигана. Информация была передана Госполиции.

Буквально спустя пару часов этот же человек повторно попал в поле зрения камер видеонаблюдения и полиции, и его удалось задержать. Это оказался мужчина 1975 года рождения. Его передали работникам Госполиции для дальнейших процессуальных действий.

11 апреля муниципальная полиция получила информацию об актах вандализма в центре города и об осквернении памятника в сквере Андрейса Пумпурса. Камеры видеонаблюдения показали, что это тот же человек, который разбил окно в синагоге. Информация была передана Госполиции.

В среду, 12 апреля, в соцсетях появились фотографии оскверненной могилы с кладбища, где похоронены немецкие солдаты. Признаки вандализма совпадают с теми, что были ранее, в связи с чем Даугавпилсская муниципальная полиция нашла и задержала нарушителя и передала Госполиции.