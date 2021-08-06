Прогулка на привязанном к водному мотоциклу круге завершилась трагедией

По сообщению Госполиции, в минувший четверг во время катания на привязанном к водному мотоциклу надувном круге погиб молодой мужчина.

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Трагедия произошла в волости Стамериаенас Гулбенского края. В надувном круге помимо 34-ленего мужчины также находилась и женщина. На одном из виражей круг занесло и он на высокой скорости врезался в деревянные мостки на берегу озера.

От полученных травм мужчина скончался на месте трагедии, а женщина в тяжелом состоянии госпитализирована.

Известно, что у мужчины, управлявшего водным мотоциклом, были соответствующие права. Алкоголь в его организме не обнаружен.

По делу начат уголовный процесс за нарушение правил безопасности и эксплуатации на водном транспорте, повлекшее тяжкие последствия.