Прохожий нашел на тротуаре деньги и принес в полицию: просят отозваться потерявшего

30 января в Южнокурземский участок Управления Госполиции Земгальского региона в Елгаве (ул. Атмодас, 19) мужчина принес найденные деньги.

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По его словам, они лежали на тротуаре на улице Узварас.

Полиция просит отозваться того, кто потерял эти деньги, позвонив в рабочие дни с 8:00 до 16:30 по номеру 26624858 либо в любое время по телефону 110.