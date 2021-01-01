Происшествия на дорогах: 8 пострадавших в авариях, 24 пьяных водителя
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По информации Госполиции, в последний день 2020 года в Латвии были задержаны 24 пьяных водителя. В дорожно-транспортных происшествиях пострадали восемь человек. Смертельных случаев не было.

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Восемь пьяных водителей задержаны в Рижском районе, пятеро — в Земгале и Латгале, трое — в Курземе и Видземе.

Четыре человека пострадали в ДТП в Рижском районе, двое — Латгалии и по одному — в Земгале и Курземе.

Всего за сутки в дорожном движении было сделано 285 административных правонарушений, в том числе 130 — превышение разрешенной скорости движения. Зарегистрировано 52 дорожно-транспортных происшествия.

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