Прокуратура начала расследование в связи с разливом нефти в Балтийском море
Foto: DELFI

Клайпедская окружная прокуратура в четверг начала досудебное расследование в связи с разливом нефти в Балтийском море на Бутингском терминале.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"По предварительным данным, 28 декабря 2020 года в Балтийское море вылилось около 480 литров нефти. Подсчеты показывают, что причиненный природе ущерб может составить 26 000 евро", — говорится в сообщении прокуратуры.

Досудебное расследование начато в связи с вероятными нарушениями правил эксплуатации оборудования и надзора за ним.

За это может грозить штраф, арест или лишение свободы на срок до шести лет.

Расследованием руководит Клайпедская участковая прокуратура, его поручено провести Главному комиссариату полиции Клайпедского уезда.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Балтийское море
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях