Прокуратура начала расследование в связи с разливом нефти в Балтийском море

Клайпедская окружная прокуратура в четверг начала досудебное расследование в связи с разливом нефти в Балтийском море на Бутингском терминале.

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"По предварительным данным, 28 декабря 2020 года в Балтийское море вылилось около 480 литров нефти. Подсчеты показывают, что причиненный природе ущерб может составить 26 000 евро", — говорится в сообщении прокуратуры.

Досудебное расследование начато в связи с вероятными нарушениями правил эксплуатации оборудования и надзора за ним.

За это может грозить штраф, арест или лишение свободы на срок до шести лет.

Расследованием руководит Клайпедская участковая прокуратура, его поручено провести Главному комиссариату полиции Клайпедского уезда.