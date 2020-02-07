Прокуратура начала уголовное дело о создании незаконной структуры внутри Latvijas dzelzceļš

Прокуратура начала уголовный процесс о возможном создании незаконной структурной единицы в Latvijas dzelzceļš (LDz), из-за чего предприятие потерпело убытки около миллиона евро за девять лет, сообщает агентство LETA.

Генеральная прокуратура начала уголовное дело в четверг, 6 февраля, после того как в конце января получила заявление от министра сообщения Талиса Линкайтса (НКП). В нем он сообщил о признаках преступных деяний в службах государственных учреждений. Возможно, дело связано с коррупцией, сообщила представитель прокуратуры Уна Реке.

В уголовном деле следователи изучат ответственность должностных лиц Министерства сообщения в создании незаконной структуры LDz и выплате незаконных зарплат, пособий и компенсаций. Урон. Нанесенный за девять лет составляет 962 221 евро.

Досудебное расследование будет вести Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.