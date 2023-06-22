Прокуратура направила в суд материалы дела о трагической аварии в Марупе: по вине пьяного водителя погиб человек

Как уже сообщалось ранее, 5 апреля 2023 года в Марупе произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Обвиняемый не подчинился неоднократным требованиям полиции остановиться и во время погони игнорировал правила дорожного движения, представляя опасность для здоровья и жизни других участников движения.

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Внимание полицейских привлек автомобиль Audi A6, который превысил скорость на 20 километров в час. Однако на требование остановиться, водитель 1978 г.р. начал резко набирать скорость. Нарушитель разогнался до 115 километров в час, пытаясь скрыться от полиции, однако на улице Рожу не справился с управлением на повороте, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем Audi.

На место происшествия прибыли скорая, полиция и спасатели. По словам местного жителя, одного из водителей (того, что не справился с управлением) задержала полиция. Мужчина кричал от боли, а позже потерял сознание. Второй водитель — оказался зажат в своей машине и был без сознания. Его помогли освободить спасатели.

Было очевидно, что водитель, который пытался скрыться от полиции, употреблял алкоголь, сообщает передача. В машине в числе прочего валялись пустые бутылки от спиртных напитков. В ходе проверки в организме задержанного констатировали 1, 51 промилле.

Прокуратура выражает соболезнования родным и близким погибшего водителя.

Дело будет рассмотрено в Рижском районном суде.