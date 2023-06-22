Прокуратура направила в суд материалы дела о трагической аварии в Марупе: по вине пьяного водителя погиб человек
Foto: Valsts polcija

Как уже сообщалось ранее, 5 апреля 2023 года в Марупе произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Обвиняемый не подчинился неоднократным требованиям полиции остановиться и во время погони игнорировал правила дорожного движения, представляя опасность для здоровья и жизни других участников движения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Внимание полицейских привлек автомобиль Audi A6, который превысил скорость на 20 километров в час. Однако на требование остановиться, водитель 1978 г.р. начал резко набирать скорость. Нарушитель разогнался до 115 километров в час, пытаясь скрыться от полиции, однако на улице Рожу не справился с управлением на повороте, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем Audi.

На место происшествия прибыли скорая, полиция и спасатели. По словам местного жителя, одного из водителей (того, что не справился с управлением) задержала полиция. Мужчина кричал от боли, а позже потерял сознание. Второй водитель — оказался зажат в своей машине и был без сознания. Его помогли освободить спасатели.

Было очевидно, что водитель, который пытался скрыться от полиции, употреблял алкоголь, сообщает передача. В машине в числе прочего валялись пустые бутылки от спиртных напитков. В ходе проверки в организме задержанного констатировали 1, 51 промилле.

Прокуратура выражает соболезнования родным и близким погибшего водителя.

Дело будет рассмотрено в Рижском районном суде.

View this post on Instagram

A post shared by Sadursme (@sadursme)
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
No dziesmām par Ļeņinu līdz aizkustinājuma asarām. Dziesmu svētku atmiņas
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes