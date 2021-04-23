Прокуратура не нашла состава преступления в деле KNAB против Бурова и должностных лиц RTAB
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Прокуратура закрыла уголовное дело Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) против бывшего мэра Риги Олега Бурова (ЧСР) и должностных лиц Рижского бюро по развитию туризма (RTAB), так как не нашла состава преступления, передает LETA.

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Уголовное дело было возбуждено из-за возможной подделки документов в корыстных целях. Материалы дела свидетельствуют о том, что член правления учреждения Рижской думы мог подделать протокол, чтобы получить лучше оплачиваемую должность. Документ, содержащий, вероятно, неправдивую информацию подписали представители основателей учреждения - один представитель учреждения и одно должностное лицо Рижской думы.

Обвинения по этому делу в начале года были предъявлены Олегу Бурову, двум членам правления бюро - Иеве Ласмане и Янису Ензису, а также президенту Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Янису Пиннису.

В процессе уголовного преследования прокуратура провела дополнительное расследование и получила доказательства того, что должностное лицо было повышено в должности по решению собрания основателей учреждения. Таким образом, выяснилось, что факты и события в протоколе соответствуют действительности, сообщает прокуратура.

В связи с этим 22 апреля прокуратура решила закрыть уголовное дело, так как в действиях лиц нет состава преступления.

Как уже сообщалось, бывший председатель правления RTAB Гунтарс Гринвалдс в начале 2020 года обратился в KNAB с информацией о возможной подделке документов. Он утверждал, что Ензиса “задним числом” утвердили на должности директора стратегического развития, за что ему выплатили зарплату, хотя договор не был заключен.

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