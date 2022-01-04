Прокуратура обвинила бывшего чиновника Госполиции в отмывании денег

В конце прошлого года Специализированная прокуратура по организованной преступности и другим отраслям выдвинула обвинения в возможной легализации преступно нажитых средств и незаконных действиях с объектом гостайны бывшему должностному лицу Уголовной полиции высокого ранга Андрею Созинову, сообщает агентство LETA.

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Более детальных комментариев прокуратура не предоставила.

Летом прошлого года, помимо Созинова, был задержан еще один чиновник Госполиции, однако обвинение было выдвинуто только Созинову.

Созинов работал начальником Бюро уголовной полиции Земгальского регионального управления Госполиции, летом прошлого года он был отстранен от исполнения обязанностей. Позже он сам покинул должность "в связи с не соответствующим определенным требованиям состоянием здоровья". В полиции он отработал около 29 лет.

В прошлом году 24 мая Служба госбезопасности начала уголовный процесс, в рамках дела проведено 18 процессуальных действий на объектах, в том числе в отдельных зданиях Госполиции, где оказывалась необходимая поддержка Службе госбезопасности.

В ноябре 2020 года Созинов был переведен с должности заместителя начальника Рижского регионального управления полиции и главы Управления уголовной полиции на пост заместителя руководителя Земгальского регионального управления и начальника Бюро уголовной полиции.