Прокуратура передала в суд дело главы парламентской фракции KPV LV Закатистова о мошенничестве

Генеральная прокуратура передала в суд дело председателя парламентской фракции KPV LV Атиса Закатистова и предпринимателя Виестура Тамужса о мошенничестве.

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В деле речь идет о мошенническом получении 26 620 евро у ООО Eco Baltia grupa и попытке получить еще 2420 евро.

Также начат процесс о применении мер влияния к юридическому лицу.

Согласно обвинению, в 2016 году Закатистов вместе с Тамужсем договорились о получении мошенническим путем денежных средств у ООО Eco Baltia grupa, дочернего предприятия AО Eco Baltia, в целях финансирования деятельность Закатистова как представителя политической партии. Тамужс информировал председателя и члена правления Eco Baltia о необходимости получить консультации Закатистова по стратегическим вопросам, уже заранее зная, что консультации фактически не будут предоставлены. В соответствии с договорами, которые были заключены между Eco Baltia grupa и принадлежащим Закатистову ООО Per capita, в период с июня 2016 года по май 2017 года он должен был предоставить консультации по изменениям в организации управления компанией и политике в сфере экологии, устойчивого развития и экономии ресурсов.

Хотя консультации фактически не предоставлялись, Закатистов каждый месяц подавал Eco Baltia grupa счет для их оплаты, а Тамужс не информировал руководство предприятия о том, что предусмотренные консультации не предоставляются.

В целом Eco Baltia grupa перечислила на счет Per capita 26 620 евро. Последний счет на сумму 2420 евро предприятие не оплатило, так как руководство компании заподозрило, что заключенный договор о консультациях используется для незаконного финансирования политической партии.