Прокуратура предъявила обвинения педофилу: его обвиняют в изнасиловании и ещё пяти преступлениях
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Прокуратура суда рижского округа предъявила обвинение ранее судимому педофилу. Его обвиняют в изнасиловании малолетних, побуждении употреблять наркотики и в других преступлениях. Ему грозит лишение свободы до 20 лет или пожизненное заключение, передает LETA.

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Прокурор выдвинула обвинение по шести статьям - изнасилование, сексуальное насилие, преследование, неразрешенное хранение наркотических веществ, побуждение употреблять наркотики и незаконное лишение свободы, сообщила представитель прокуратуры Айга Эйдука.

По делу продолжается досудебное расследование.

Как уже сообщалось, летом был задержан ранее судимый мужчина по подозрению в изнасиловании двух девочек-подростков. Он запер детей в своей квартире и заставлял употреблять наркотики. Одну из девочек он продолжал преследовать ещё несколько месяцев.

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