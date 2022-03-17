Прокуратура призвала к уголовной ответственности шесть подозреваемых в убийстве Беззубова

Прокуратура приняла решение призвать к ответственности шесть человек, которые могут быть причастны к убийству футбольного агента Романа Беззубова.

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7 марта первое отделение первого бюро Управления криминальной полиции Рижского региона попросила прокуратуру Рижского окружного суда призвать к ответственности шестерых подозреваемых по делу об убийстве футбольного агента Романа Беззубова, которое произошло 14 апреля 2021 года. Прокурор приняла решение призвать их к ответственности по п.5 статьи 118 Уголовного закона — убийство с особо отягчающими обстоятельствами, выполненное организованной группой.

Поскольку досудебные процессуальные действия еще продолжаются, в интересах следствия подробности не разглашаются.