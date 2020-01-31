Прокуратура просит арестовать еще одного подозреваемого по делу отмывания 50 миллионов евро

По делу об отмывании минимум 50 миллионов евро через ликвидируемый банк ABLV прокуратура попросит суд арестовать еще одного подозреваемого, выяснило агентство LETA.

Суд рассмотрит заявление прокуратуры в субботу, 1 февраля.

Как сообщил прокурор Дайнис Штейнберг, сейчас по этому уголовному делу есть шесть подозреваемых, против пяти начат уголовный процесс. Всего право на защиту в рамках дела имеет 12 человек, семь из них — бывшие работники банка, в том числе один член правления.

Среди подозреваемых — в том числе четыре иностранных гражданина, которые сейчас находятся за пределами Латвии. Прокуратура сейчас оценивает, есть ли необходимость просить выдать их Латвии.

Двое из подозреваемых арестовано, к остальным применена мера пресечения, не связанная с арестом. Как уже сообщалось, арестованы юрист Андрис Путниньш и предприниматель Андрис Овсянников.

Телеканал LTV сообщил, что Овсянников в прошлом был частным банкиром ABLV Bank. По данным агентства LETA, Овсянников является членом правления предприятия Manat. Сейчас 100% долей капитала фирмы принадлежит гражданке Беларуси Дарье Терекхине, а раньше держателем долей капитала была фирма Manat Holdings, зарегистрированная на Сейшельских островах. Это широко известный офшор.

По данным TV3 ziņas, Путниньш долгое время предоставлял консультации предпринимателям из Беларуси. Всего в деле ABLV шесть лиц, имеющих право на защиту и четыре задержанных, двое из которых арестованы. Все эти лица находятся в Латвии.

Как уже сообщалось, 28 января в здании банка ABLV прошли обыски. Прокуратура сообщила, что в тот день в общей сложности прошло 20 обысков, в том числе в Белоруссии. В период с 2015 по 2018 год в латвийский банк были переведены по меньшей мере 50 млн евро по фиктивным сделкам. Следственные органы считают, что преступные действия организованной группы поддерживали сам банк и его сотрудники, не создавая препятствий для перечислений.