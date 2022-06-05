Прокуратура: у обвиняемого в детской порнографии надо конфисковать компьютер

Прокуратура попросила суд обязать мужчину, обвиняемого в хранении детской порнографии, отправить его на общественные работы с конфискацией личного компьютера. Об этом агентству ЛЕТА сообщили в прокуратуре.

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Ранее мужчина загрузил и сохранил на своем планшете видеофайлы с порнографией лица, не достигшего 18-летнего возраста, видеофайл с насильственным сексуальным удовлетворением, а также фотофайлы с детской порнографией и зоофилией (сексуальной активности человека с животными).

Оценивая тяжесть, характер, вредоносность и личность обвиняемого, а также тот факт, что мужчина полностью признал свою вину и воспользовался предусмотренным законом правом на сотрудничество, прокурор заключил с обвиняемым соглашение о признании вины и наказании.

Соглашение предусматривает, что прокурор попросил суд приговорить обвиняемого мужчину к 400 часам общественных работ и конфисковать вещественное доказательство - планшетный компьютер, содержащий порнографические материалы.

Дело для утверждения соглашения направлено в Земгальский районный суд в Айзкраукле.