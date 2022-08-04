Прокуратура вступилась за вековой дуб: возобновлено дело против Марупской думы

Чтобы спасти вековой дуб, Генеральная прокуратура обратилась в Административный районный суд с заявлением о возобновлении административного дела в связи с решением самоуправления Марупского района о выдаче разрешения на строительство рядных домов.

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По данным пресс-центра Генпрокуратуры, 29 июля прокурор обратился в Административный районный суд с заявлением о возобновлении административного дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по делу о незаконной выдаче разрешения на строительство Марупской краевой стройуправе. По мнению Генпрокуратуры, таким образом Марупская краевая дума возобновила действие незаконно выданных разрешений на строительство.

Административный районный суд принял заявление к рассмотрению и по закону оно может быть рассмотрено в письменном процессе.

Уже сообщалось, что 14 февраля в Генпрокуратуру поступило заявление Департамента охраны природы о повреждении памятника природы — векового дерева — на улице Кантора № 115 и № 117 в Марупе. Дерево повредили во время строительства рядных домов.

В ходе прокурорской проверки фактов, указанных в заявлении, было установлено, что Строительное управление Марупского края действовало незаконно, выдавая разрешения на строительство рядных домов по указанным адресам, которые находятся на территории памятника природы — редкого дуба.

8 апреля прокурор обратился в Административный районный суд с заявлением об аннулировании незаконных разрешений на строительство и восстановлении первоначального состояния.

Не дожидаясь завершения судебного разбирательства, 12 апреля строительная управа Марупского края аннулировала незаконно выданные разрешения на строительство и возложила на застройщика обязательства восстановить первоначальное состояние объектов.

В связи с тем, что оспариваемый административный акт был признан недействительным, суд 13 мая 2022 года принял решение о прекращении производства по данному административному делу.

Однако на внеочередном заседании, которое состоялось 7 июля, Марупская краевая дума отменила решение строительного управления от 12 апреля и восстановила действие ранее оспариваемых разрешений на строительство.