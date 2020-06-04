Прокуратура выдвинула обвинение по делу о пропаже и смерти Ивана Берладина

Прокуратура суда Курземского района выдвинула обвинение по делу о пропавшем и погибшем в 2017 году пятилетнем мальчике Иване Берладине, сообщает LETA. Полиция продолжает расследование.

Обвинение выдвинуто против близкого ребёнку человека. Женщину обвиняют в непреднамеренном жестоком обращении с ребёнком и нанесении психического вреда. Прокуратура и Государственная полиция отказались раскрывать степень родства обвиняемой.

В прокуратуре отметили, что обязанность заботиться о ребёнке и его безопасности включена в закон о защите прав детей. Обвиняемая полностью признала свою вину и сожалеет о содеянном. Ей грозит до пяти лет заключения, принудительные работы или денежный штраф.

Представитель полиции Мадара Шершнёва указала, что в связи с этой трагедией заведено ещё одно уголовное дело против других лиц, в рамках которого полиция оценивает их действия и ответственность.

Как уже сообщалось, 1 июля 2017 года в Лиепае пропал пятилетний мальчик Иван Берладин. 11 июля ребёнок был найден мертвым в лесном массиве Дубени. Экспертиза показала, что ребёнок умер от переохлаждения. Ранее прокуратура обвинила в бездействии сотрудницу полиции курземского региона — она не передала дальше информацию о местонахождения мальчика. Её приговорили к принудительным работам.