Прокуратура запретила Адамсонсу исполнять обязанности депутата

Прокуратура запретила обвиняемому в шпионаже Янису Адамсонсу исполнять обязанностей депутата Сейма 13-го созыва.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

5 января за Адамсонса был внесен залог в размере 30 тысяч евро для его освобождения из-под стражи. После внесения залога депутат был освобожден из Рижской Центральной тюрьмы.

Как удалось выяснить агентству LETA в прокуратуре, теперь по отношению к нему применены дополнительные меры пресечения, которые связаны с обязанностью обвиняемого сообщать о смене места жительства, запрете приближаться к определенному лицу, запрете исполнять обязанности депутата и покидать территорию Латвии без разрешения.

Адамсонсу запрещено исполнять обязанности депутата 13-го Сейма на период расследования и судебного разбирательства по уголовному делу, в том числе занимать должность члена комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Пока неизвестно, когда прокуратура передаст дело в суд. Выборы в 14-й Сейм состоятся этой осенью.

Как уже ранее писал портал Delfi, Адамсонс подозревается в передаче информации в Россию в течение последних четырех лет. Неофициально известно, что Адамсонс передавал общедоступные документы — различные поправки к законам, информацию об армейских закупках и бюджете, а также о ситуации на восточной границе Латвии. Якобы Адамсонс передавал данные о позиции Балтийской ассамблеи в отношении проекта "Северный поток — 2". Якобы депутат использовал свой парламентский компьютер для передачи информации.

По данным агентства LETA, Служба государственной безопасности подозревает Адамсонса по более чем 40 эпизодам шпионажа. Сам он заявляет, что не имеет ни малейшего представления о том, что ему инкриминируется.

Адамсонс был избран в Сейм от партии "Согласие". После задержания он вышел из рядов партии. В то же время председатель правления "Согласия" Янис Урбанович неоднократно публично заявлял, что Адамсонс очень тяжело болен, нуждается в операциях и тюремное заключение наносит дополнительный вред его здоровью.

В декабре большинство депутатов Сейма удовлетворили просьбу Генеральной прокуратуры начать уголовное преследование депутата парламента Яниса Адамсонса, подозреваемого в шпионаже в пользу России. 18 депутатов от "Согласия" проголосовали против.

Адамсонс является членом комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но не имеет выдаваемого контрразведкой допуска к содержащей гостайну информации. Два года назад он возглавил депутатскую группу по развитию сотрудничества с российским парламентом.

В советское время Янис Адамсонс занимал разные должности в Военно-морском флоте СССР, а после восстановления независимости был заместителем командующего ВМС Латвии, возглавлял Государственную пограничную службу и Министерство внутренних дел страны.