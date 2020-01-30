Прокурор: сотрудники ABLV Banka участвовали в отмывании денег

В деле об отмывании не менее 50 млн евро через ABLV banka, право на защиту имеют семь бывших работников банка, в том числе один бывший член правления, сообщил прокурор Дайнис Штейнбергс.

Старший прокурор Гита Биезума рассказала, что 28 января в общей сложности прошло не менее 30 обысков только в Латвии. Параллельное расследование ведется в Беларуси, прокуратура Латвии еще ждет информации от иностранных коллег.

По словам прокурора Штейнбергса, ведущего дело, всего в деле 12 человек имеют право на защиту. Из них шестеро подозреваемые, а четверо — иностранцы.

Международная организованная преступная группировка занималась легализацией преступно нажитых средств, поступавших из России и Беларуси. Деньги подозреваемые получали при помощи ухода от уплаты налогов и мошенничества. Сначала участники группы перечисляли деньги за пределы ЕС, тем временем через предприятия, зарегистрированные на Кипре и в Великобритании, открывали себе счета в ABLV банке и вливали "грязные" деньги в латвийский банк.

"Отдельные сотрудники банка способствовали легализации преступно нажитых средств, давали советы, как сделать перечисления менее подозрительными", — рассказал Штейнбергс.

Семеро бывших сотрудников банка сейчас имеют право на защиту, в том числе один бывший член правления банка. Помимо прочего, прокуратура проверяет ответственность банка в целом.

Штейнбергс рассказал, что информацию о возможной легализации преступно нажитых средств правоохранительные органы получили от Службы финансовой разведки. На данный момент транзакции свидетельствуют о том, что преступная группировка отмыла более 50 млн евро. В банке после его ликвидации остался 1,5 млн евро, связанный с этим уголовным делом. Деньги арестованы.

Как уже сообщалось, на этой неделе суд Видземского предместья города Риги арестовал двух участников уголовного дела. По данным СМИ, это юрист Андрис Путниньш и предприниматель, бывший банкир ABLV Андрис Овсянников.