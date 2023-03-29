Прокурор требует приговорить бизнесмена Трубко к трем годам лишения свободы

За предложение взятки в размере 2,1 млн евро главе фракции Рижской думы "За/Прогрессивные" Мартиньшу Коссовичу прокурор требует для бизнесмена, председателя правления АО Rīgas namu apsiamniekotājs Игоря Трубко трех лет лишения свободы, а также четырехлетнего запрета на любую коммерческую деятельность.

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Прокурор также просит наложить штраф на Rīgas namu apsaimniekotājs в размере 200 минимальных заработных плат, или 124 000 евро.

Согласно ранее опубликованному Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) сообщению для прессы, полученные учреждением доказательства свидетельствуют о том, что взятка была предложена с целью добиться, чтобы компания, которую представляет бизнесмен, выиграла концессионный конкурс и получила в управление часть домов, находящихся в управлении муниципального ООО Rīgas namu pārvaldnieks (RNP).

Коссович признался журналистам, что сообщил БПБК о предложенной взятке. Депутат заявил, что всю свою недолгую политическую жизнь посвятил неподкупной политике и будет придерживаться этого принципа.

Как сообщалось ранее, весной 2021 года Rīgas namu apsaimniekotājs в качестве эксперимента предложил взять в свое управление несколько домов RNP. Компания выбрала 60 домов с хорошими накоплениями.

По информации Firmas.lv, Трубко является председателем правления Rīgas namu apsaimniekotājs с весны 2018 года. В 2021 году оборот компании составил 2,9 млн евро, а прибыль — 115 062 евро.

Согласно информации KNAB, в период с 2002 по 2013 год Трубко поддерживал две партии, пожертвовав в общей сложности 49 904 евро. Бизнесмен перечислял средства "Партии реформ" ("Партия реформ Затлерса") и Латвийской социал-демократической рабочей партии, которая когда-то была у власти в Рижской думе.