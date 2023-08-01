Прокуроры подали протест по делу о Золитудской трагедии, требуя отменить все оправдательные приговоры

В конце июля прокуроры прокуратуры Рижского судебного округа, усматривая в приговоре апелляционного суда существенные нарушения Уголовного и Уголовно-процессуального закона, подали кассационный протест на приговор Рижского окружного суда по делу о Золитудской трагедии, сообщили порталу Delfi в прокуратуре.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В своем кассационном протесте прокуроры просят отменить приговор в части об исключении отдельных разделов из обвинительного заключения в отношении обвиняемого инженера-строителя, а также в части о наказании, так как считают, что к обвиняемому должно быть применено максимальное наказание, предусмотренное законом.

Также прокуроры просят отменить приговор в части об оправдании четырех обвиняемых за нарушения правил строительства, если в результате этих нарушений обрушилось здание или его часть, и за противоправное убийство по неосторожности, если двое или более человек были убиты.

Прокуроры просят отменить приговор и в части об оправдании двух лиц по обвинению в неисполнении обязанностей должностного лица, если это повлекло тяжкие последствия, а также об оправдании одного лица, обвиняемого в нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть человека или тяжкие телесные повреждения у нескольких людей.

Кроме того, податели протеста просят отменить приговор суда в части о прекращении уголовного процесса о применении принудительных мер к четырем юридическим лицам.

21 ноября 2013 года при обрушении супермаркета Maxima в Золитуде погибли 54 человека, несколько десятков человек получили тяжелые ранения.

Эксперты-строители пришли к выводу, что трагедия произошла из-за того, что были неправильно рассчитаны нагрузки на конструкции крыши, из-за чего она обрушилась. Прокуратура предъявила обвинение девяти лицам в нарушении строительных правил, невыполнении обязанностей должностного лица, непредумышленном убийстве по неосторожности и нарушении правил охраны труда.

В суде первой инстанции виновным был признан только инженер-строитель Ивар Сергетс, который был приговорен к шести годам тюремного заключения и пятилетнему запрету работать по профессии. Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке, тоже признал виновным только Сергетса, а остальных подсудимых оправдал.

Судом первой инстанции были оправданы архитектор Андрис Калинка, осуществлявший строительный надзор Мартиньш Драудиньш, проводивший строительную экспертизу проекта Андрис Гулбис, руководитель строительства Re&Re Станислав Кумпиньш, бывший замначальника Рижской городской строительной инспекции Янис Балодис, бывший руководитель отдела оценки проектов Рижского городского строительного управления Марика Трейя, замначальника строительной инспекции Айя Мельникова и сотрудница Maxima Latvija Инна Шуваева.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Оценивая деятельность прокуроров Каспара Цакулса, Екатерины Кушаковой и Агриса Скрадайлиса в досудебном уголовном процессе, качество дела при его передаче в суд и работу во время судебного разбирательства, Пардаугавский суд Риги признал, что есть основания обратить внимание Генпрокуратуры на обнаруженные судом недостатки и игнорирование норм закона, что существенно затруднило рассмотрение дела.

Суд, в частности, пришел к выводу, что прокуроры включили в уголовное дело материалы, не относящиеся к конкретному преступлению, а также такие, которые не были использованы для доказательств.