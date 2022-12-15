Пропал гражданин Латвии: он может находиться в Северной Ирландии или Великобритании

15 декабря Баложский участок полиции зарегистрировал заявление о пропавшем без вести Янисе Граселисе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Известно, что с 2019 года мужчина проживал в Северной Ирландии, но в 2022 году перебрался в Великобританию (Норфолк). В последний раз Янис Граселис выходил на связь 23 июля.

Его приметы: рост 175 см, плотного телосложения, блондин, глаза серые, на лице имеются шрамы.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67099200 или 110.