Пропал гражданин Латвии: он может находиться в Северной Ирландии или Великобритании
Foto: Valsts policija

15 декабря Баложский участок полиции зарегистрировал заявление о пропавшем без вести Янисе Граселисе.

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Известно, что с 2019 года мужчина проживал в Северной Ирландии, но в 2022 году перебрался в Великобританию (Норфолк). В последний раз Янис Граселис выходил на связь 23 июля.

Его приметы: рост 175 см, плотного телосложения, блондин, глаза серые, на лице имеются шрамы.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67099200 или 110.

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