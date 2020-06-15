Пропал молодой человек, который поджёг бездомного в Межциемсе

Полиция объявила в розыск молодого человека, который подозревается в поджоге бездомного летом прошлого года. Против двух остальных связанных с этим делом молодых людей уголовный процесс прекращён.

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В ночь на 25 августа 2019 года 57-летний бездомный отправился в поисках еды и вещей по Межциемсу. Недалеко от заправки он встретил группу подвыпивших юношей. Один из них попросил у мужчины сигарету, а получив отрицательный ответ, плеснул на него бензином, а второй юноша кинул спичку. На бездомном моментально вспыхнула одежда, а компания скрылась.

Как отмечает полиция, пострадавший упал на землю, пытаясь сбить с себя пламя, спустя некоторое время ему это удалось. Превозмогая боль, он дошел до АЗС и попросил охранника вызвать ему скорую. Вместе с медиками прибыли и бойцы спецбатальона полиции, которые получили от пострадавшего сведения о нападавших и отправились прочесывать окрестности.

В 00.35 парней, чьи приметы подходили под приметы нападавших, засекли в Межциемсе: они прятались в кустах. Их задержали и сопроводили в полицию. Выяснилось, что один из них — 2000 г.р. — ранее административно наказывался за курение, в момент задержания в его организме констатировали 0,71 промилле. У второго задержанного (1998 г.р.) в организме было 1, 15 промилле — ранее он привлекался к ответственности за употребление наркотиков и поджог сухой травы. Третий из компании (2002 г.р.) ранее попадался на том, что ездил, прицепившись к поезду. В организме самого младшего подозреваемого зафиксировали 0,83 промилле.

В отношении задержанных начат уголовный процесс за попытку убийства в группе. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества или без таковой.

В ходе расследования уголовный процесс против двух из них был прекращён. Сейчас остаётся один обвиняемый. В качестве меры пресечения был избран арест, но суд его освободил. Обвиняемый не сотрудничал с прокуратурой, и она попросила суд снова арестовать его, просьба была удовлетворена.

Однако арестовать молодого человека не получилось, его местнохождение неизвестно, и сейчас он находится в розыске. Пострадавшего, который тоже прекратил сотрудничество с прокуратурой, тоже разыскивают.