Пропала без вести женщина; в последний раз ее видели в Сигулде

Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Алису Земзаре, 1987 года рождения, которую в последний раз видели 14 июля в Сигулде, на улице Кришьяня Барона. В настоящее время местонахождение женщины неизвестно.
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Приметы: рост 163 см, телосложение среднее, волосы крашеные в рыже-русый цвет.
Была одета в кроссовки, синие джинсы, черную ветровку с капюшоном, у женщины была с собой белая сумочка.
Государственная полиция призывает всех, у кого есть информация о возможном местонахождении Алисы Земзаре, звонить по номеру 110.
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