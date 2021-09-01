Пропали три подростка из сиротского центра Ziemeļi: полиция просит помочь их найти

Рижский Северный участок Госполиции разыскивает троих подростков, которые ушли из центра социальной реабилитации для сирот Ziemeļi и не вернулись назад.

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Артем Мастеров, 2007 г.р., вышел из центра Ziemeļi 31 августа. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, полиция просит звонить по телефонам 67085921 и 110.

Приметы Ренцо Александрова, 2004 года рождения: рост около 165 см, тёмные волосы. Может находиться в Плявниеках или в окрестностях Цесиса. Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, полиции просит звонить по телефонам 67086785, 67086678 или 110.

Андрей Попюк, 2008 г.р., ушёл из центра Ziemeļi 22 августа. Приметы: рост 140 см, худой, густые тёмно-коричневые волосы, очки. О местонахождении мальчика сообщать по телефону 110.