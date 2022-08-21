Пропавшая девушка спустя девять дней найдена мертвой в лесу
Foto: LETA

Сотрудники Саласпилсского участка Государственной полиции прекратили розыск Эвелины Ауце (1989 года рождения), которая числилась пропавшей без вести с 12 августа. Девушка была найдена мертвой в лесном массиве в Салениеки Саласпилсской волости.

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После объявления в розыск Эвелины Ауце Госполиция сначала самостоятельно проводила поисковые работы. Позже к поискам молодой женщины привлекли общество BEZVĪSTS.LV, Государственную пожарно-спасательную службу, 19-й батальон боевого обеспечения Национальной гвардии и волонтеров.

Утром 21 августа тело девушки без признаков жизни было обнаружено в лесу.

Государственная полиция благодарит всех, кто предоставил информацию и участвовал в поисках женщины.

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