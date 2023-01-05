Пропавшая пенсионерка найдена мертвой

Пропавшая Бенита Тимшане (1944 г.р.) найдена мертвой без признаклв насильственной смерти, сообщили в полиции.
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Как сообщалось, женщина вышла из своего дома на улице Прушу в Риге и пропала. Приметы: рост 160 см, светыле серые глаза. Была одета в фиолетовое пальто.
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