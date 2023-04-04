Пропавшая полторы недели назад девушка нашлась во Франции: родственники пытаются ее вернуть
Foto: LETA

Госполиция сообщила во вторник, что найдена Елизавета Пахомова, которую в последний раз видели вечером 24 марта в Риге, на ул. Дзилнас.

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По информации, которая была размещена в соцсетях, родственники девушки предположили, что Елизавету могут насильно удерживать. Как оказалось, ее вывезли во Францию, откуда теперь ее пытаются вернуть.

"Полиция закрыла дело, потому что она нашлась в Ницце. У нее проблемы со здоровьем, мы не знаем, кто ее вывез и почему. Сейчас мы пытаемся собрать деньги, чтобы она смогла добраться домой", — рассказали порталу Delfi близкие девушки.

Информации о том, стала ли Елизавета жертвой преступления или нет, не предоставляется.

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