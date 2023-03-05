Пропавшая в Риге школьница найдена живой и здоровой
Foto: LETA

Участок полиции "Тейка" Рижского регионального управления полиции сообщает, что рижская школьница Анна Зозуля, найдена живой и здоровой.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Полиция объявила Анну Зозулю в розыск утром 3 марта после того, как школьница двое суток не выходила на связь.

Вечером 4 марта Госполиция сообщила, что пропавшая девочка нашлась живой и здоровой.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Умные решения для дома. Как экономить время и деньги
Энергия ветра для домашних хозяйств. Хобби для энтузиастов