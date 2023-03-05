Пропавшая в Риге школьница найдена живой и здоровой

Участок полиции "Тейка" Рижского регионального управления полиции сообщает, что рижская школьница Анна Зозуля, найдена живой и здоровой.
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Полиция объявила Анну Зозулю в розыск утром 3 марта после того, как школьница двое суток не выходила на связь.
Вечером 4 марта Госполиция сообщила, что пропавшая девочка нашлась живой и здоровой.
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