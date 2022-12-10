Пропавшая в субботу в Риге пенсионерка найдена (ОБНОВЛЕНО)

Государственная полиция сообщает, что пропавшая в субботу Ираида Сулга 1943 г.р. (отзывается на имя Раиса)найдена.

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Женщина около 12 часов дня в субботу вышла из своего дома на улице Цериню и пропала.

У женщины могут проблемы со здоровьем, она плохо ориентируется в пространстве и в происходящем вокруг.

Пенсионерка была одета в зеленую длинную кофту, синие брюки, на голове - зеленый берет, на руках - синие перчатки.