Пропавшая в субботу в Риге пенсионерка найдена (ОБНОВЛЕНО)

Государственная полиция сообщает, что пропавшая в субботу Ираида Сулга 1943 г.р. (отзывается на имя Раиса)найдена.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Женщина около 12 часов дня в субботу вышла из своего дома на улице Цериню и пропала.
У женщины могут проблемы со здоровьем, она плохо ориентируется в пространстве и в происходящем вокруг.
Пенсионерка была одета в зеленую длинную кофту, синие брюки, на голове - зеленый берет, на руках - синие перчатки.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.