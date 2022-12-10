Пропавшая в субботу в Риге пенсионерка найдена (ОБНОВЛЕНО)
Foto: LETA

Государственная полиция сообщает, что пропавшая в субботу Ираида Сулга 1943 г.р. (отзывается на имя Раиса)найдена.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Женщина около 12 часов дня в субботу вышла из своего дома на улице Цериню и пропала.

У женщины могут проблемы со здоровьем, она плохо ориентируется в пространстве и в происходящем вокруг.

Пенсионерка была одета в зеленую длинную кофту, синие брюки, на голове - зеленый берет, на руках - синие перчатки.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег