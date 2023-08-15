Пропавшая жительница микрорайона Плявниеки найдена и отправлена в больницу

Во вторник, 15 августа, благодаря бдительному свидетелю, была найдена пропавшая без вести Татьяна Соколова (1958 г.р.), проживавшую в Плявниеки, на улице Братьев Каудзишу.

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Женщину нашли сотрудники Сигулдской муниципальной полиции. Как отмечают в Рижском региональном управлении полиции, Татьяну доставили в медицинское учреждение.

Напомним, женщина пропала 14 августа и была объявлена в розыск. Полиция благодарит всех, кто оказал содействие в поисках Татьяны Соколовой.