Пропавший в Риге семилетний мальчик нашелся

Государственная полиция сообщает, что семилетний мальчик, который пропал в пятницу в Риге, нашелся. С ребенком все в порядке, он дома.
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Как сообщалось, в пятницу мальчик в 12.30 вышел из Рижской Зиепниеккалнской средней школы, на улице Ислицес 4, однако дома на улице Слокас в Риге он так и не появился. Где находится ребенок, неизвестно.
Возможно, мальчик ехал на 46-м или 56-м автобусе. Был одет как на фото.
Если вы видели этого мальчика или знаете, где он может находиться просьба обращаться в полицию по номеру 110.
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