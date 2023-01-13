Пропавший в Риге семилетний мальчик нашелся
Foto: LETA

Государственная полиция сообщает, что семилетний мальчик, который пропал в пятницу в Риге, нашелся. С ребенком все в порядке, он дома.

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Как сообщалось, в пятницу мальчик в 12.30 вышел из Рижской Зиепниеккалнской средней школы, на улице Ислицес 4, однако дома на улице Слокас в Риге он так и не появился. Где находится ребенок, неизвестно.

Возможно, мальчик ехал на 46-м или 56-м автобусе. Был одет как на фото.

Если вы видели этого мальчика или знаете, где он может находиться просьба обращаться в полицию по номеру 110.

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