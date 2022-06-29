Пропавший в Валке мальчик найден (ОБНОВЛЕНО)

Видземское региональное управление полиции сообщает, что нашелся Даниэлс Алсвикс (2012 г.р.), которого в последний раз видели 29 июня, когда он выходил из своего дома в Валке, на ул. Райня.

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В Госполиции сообщили, что с ребенком все в порядке, его здоровью и жизни ничто не угрожает.