Пропавшую девочку нашли мертвой в реке Илуксте

Девочка, ранее пропавшая в реке Илуксте в Латгале, 21 января была найдена мертвой, сообщило агентство LETA.

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В Государственной пожарно-спасательной службе агентству LETA сообщили, что из реки Илуксте вытащили тело мертвого человека - ей оказалась 10-летняя девочка, поиски которой велись несколько дней.

Днем 15 января в Илуксте две девочки пошли гулять с собакой. Сначала сестры играли во дворе, а потом ушли со двора и направились к реке Илукстее. Семья живет на берегу реки, дом находится на окраине города. О произошедшем матери пропавшей девочки рассказала ее вторая дочь, которой семь лет.

"Девочка зашла на лед, который был вдоль берега реки, лед треснул и девочку утащило под воду", - сообщил начальник Даугавпилсского участка Латгальского регионального управления Госполиции Владислав Окунев.

17 января реку Илуксте и ее окрестности обыскали спасатели, полицейские и волонтеры. Из-за течения и ледяных масс, обыск русла реки был затруднен. Также на месте происшествия работали водолазы из Риги - в Латгале у пожарно-спасательной службы нет постоянных водолазов.

Стоит отметить, что еще до трагического случая семья из Илуксте попадала в поле зрения сиротского суда.