Пропавшую женщину из Иманты нашли без признаков жизни

Рижское региональное управление полиции сообщает, что благодаря полученной от неравнодушных жителей информации удалось установить место нахождения Людмилы Чубаровой (1940 г.р.), которая пропала без вести 23 апреля. Как отмечают в полиции, женщина умерла. По предварительным данным, у пенсионерки ухудшилось состояние здоровья, она не стала жертвой преступления.

Напомним, Людмилу в последний раз видели неделю назад на проспекте Курземес. В распоряжении правоохранительных органов была информация, что женщина собиралась на кладбище в Зиепниеккалнс.

Полиция выражает соболезнование родным Людмилы Чубаровой и благодарит всех, кто помогал в поисках женщины.