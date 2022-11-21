Прошло девять лет со дня трагедии в Золитуде

Сегодня прошло девять лет со дня обрушения в рижском микрорайоне Золитуде супермаркета Maxima, которое унесло жизни 54 человек.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

21 ноября 2013 года при обрушении супермаркета Maxima в Золитуде погибли 54 человека, еще несколько десятков получили серьезные ранения.

Строительные эксперты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за того, что были неправильно рассчитаны нагрузки на конструкции крыши, в результате чего она обрушилась.

Как сообщалось ранее, в ответ на призыв общества Zolitūde 21.11. сегодня на зданиях Рижского самоуправления будут подняты государственные флаги в память о погибших в трагедии.

К осени следующего года, когда в десятую годовщину трагедии, Рижское самоуправление планирует разработать проект мемориала — на эти цели выделят более 100 тысяч евро.