Прошло девять лет со дня трагедии в Золитуде
Foto: LETA

Сегодня прошло девять лет со дня обрушения в рижском микрорайоне Золитуде супермаркета Maxima, которое унесло жизни 54 человек.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

21 ноября 2013 года при обрушении супермаркета Maxima в Золитуде погибли 54 человека, еще несколько десятков получили серьезные ранения.

Строительные эксперты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за того, что были неправильно рассчитаны нагрузки на конструкции крыши, в результате чего она обрушилась.
Как сообщалось ранее, в ответ на призыв общества Zolitūde 21.11. сегодня на зданиях Рижского самоуправления будут подняты государственные флаги в память о погибших в трагедии.

К осени следующего года, когда в десятую годовщину трагедии, Рижское самоуправление планирует разработать проект мемориала — на эти цели выделят более 100 тысяч евро.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Школа = cтресс. Как с ним бороться?