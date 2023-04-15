Прошлогоднюю траву чаще всего жгли в Латгалии

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСC) за минувшие сутки потушила 35 пожаров прошлогодней травы, сообщили агентству LETA в ГПСС.

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Десять случаев поджога травы зафиксировано в Латгалии, шесть в Курземе, семь в окрестностях Риги, восемь в Видземе и четыре в Земгале. В Лауцесской волости Аугшдаугавского края трава горела на площади 20 га, в Яунгулбенской волости Гулбенского края — на площади 15 га, в Леясциемской волости — на площади 8,5 га, в Лиепненской волости Алуксненского края — на площади 8 га, а на улице Ригас в Екабпилсе — на площади 4 га.

Всего в этом году в Латвии потушено уже 280 пожаров прошлогодней травы. ГПСС напоминает, что сжигание травы — опасное и наказуемое деяние. В результате горят большие территории, здания и даже погибают люди.

Всего за минувшие сутки в ГПСС поступило 95 вызовов: 60 на пожары, 26 на спасательные работы, а шесть вызовов оказались ложными.