Просят начать уголовное преследование полицейского, севшего за руль пьяным

Бюро внутренней безопасности в январе направило в прокуратуру материалы уголовного дела с просьбой начать уголовное преследование сотрудника Земгальского регионального управления Государственной полиции, который управлял автомобилем в нетрезвом виде.

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В ходе досудебного расследования было установлено, что в конце 2022 года, полицейский в свое свободное от работы время, управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В его выдохе было констатировано 2,4 промилле.

Так как сотрудник полиции ехал на личном автомобиле, транспортное средство конфисковано.

В Бюро внутренней безопасности подчеркивают, что в этом году это уже второй направленный в прокуратуру уголовный процесс, связанный с противоправными действиями должностного лица — управление транспортным средством в нетрезвом виде.