Просят отозваться родственников и друзей умерших рижан (СПИСОК)

Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:
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Игоря КАЧОРЕВА (род. 06.04.1957. — ум. 21.04.2023);
Константина КУЛЕЗНЕВА (род. 12.01.1974. — ум. 15.04.2023);
Ольги МИШКИЛЕЕВОЙ (род 08.09.1985. — ум.10.04.2023).
Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 27 и 28 апреля.
Информацию можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.
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