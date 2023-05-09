Просят отозваться родственников и друзей умерших рижан (СПИСОК)
Foto: LETA

Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:

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Игоря КАЧОРЕВА (род. 06.04.1957. — ум. 21.04.2023);

Константина КУЛЕЗНЕВА (род. 12.01.1974. — ум. 15.04.2023);

Ольги МИШКИЛЕЕВОЙ (род 08.09.1985. — ум.10.04.2023).

Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 27 и 28 апреля.

Информацию можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.

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