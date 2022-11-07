Просят отозваться родственников и друзей умерших жителей Латвии (СПИСОК)

Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:
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Сергея СИДОРКИНА (род. 20.08.1955. — ум. 10.10.2022.);
Ивана ПАВЛОВА (род. 21.05.1940. — ум.13.10.2022);
Яниса ЗУЗУЛИСА (род. 23.05.1958. — ум. 13.10.2022);
Александра ПАСЕЧНИКА (род. 30.10.1974. — ум. 13.10.2022).
Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 3 ноября.
Информацию можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.
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