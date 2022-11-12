Просят отозваться родственников и друзей умерших жителей Латвии (СПИСОК)
Foto: Shutterstock

Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Эрика БЫСТРОВА (род. 29.10.1960. — ум. 06.10.2022);

Мариса НАЗАРОВА (род. 16.02.1976. — ум. 30.09.2022);

Михаила КУЗНЕЦОВА (род. 25.10.1966. — ум. 29.10.2022).

Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 7 и 8 ноября.

Информацию можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Идеи для школьников и учителей: образовательный туризм в Вентспилсе
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Экологичная и стильная обувь: актуальные тенденции и рекомендации
Движение – жизнь. Где активно отдохнуть в Вентспилсе
Как много ты знаешь об электронной подписи? Ответь и выиграй iPad (текст на латышском)
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег