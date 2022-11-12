Просят отозваться родственников и друзей умерших жителей Латвии (СПИСОК)

Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:
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Эрика БЫСТРОВА (род. 29.10.1960. — ум. 06.10.2022);
Мариса НАЗАРОВА (род. 16.02.1976. — ум. 30.09.2022);
Михаила КУЗНЕЦОВА (род. 25.10.1966. — ум. 29.10.2022).
Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 7 и 8 ноября.
Информацию можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.
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